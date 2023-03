Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente, indicazioni da inflazione

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Saipem

A2A

Hera

Poste Italiane

Leonardo

Technogym

Tod's

Illimity Bank

Saras

Luve

Cementir

CIR

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, con le turbolenze del settore bancario che sembrano alle spalle. Dati misti sono arrivati sul fronte macroeconomico, con il rallentamento dell'inflazione in Spagna , la moderazione dei(anche se sono risultati sopra le attese), in attesa di quelli della zona euro domani.Intanto, la Banca centrale europea (BCE), nel suo Bollettino economico, ha affermato che i rischi per le prospettive di crescita economica dell'Eurozona "sono orientati al ribasso".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,089. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.969,1 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,05%.Balza in alto lo, posizionandosi a +181 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 4,08%.avanza dell'1,13%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,90%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,26%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.043 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,15% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.235 punti.Sale il(+1,32%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,2%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,95%.Buona performance per, che cresce del 2,56%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,18%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,05%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,82%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.di Milano,(+3,82%),(+3,66%),(+3,17%) e(+3,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.