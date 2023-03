Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.042 punti. Positivo il(+0,75%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,36%).Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto nel quarto trimestre del 2022 del 2,6% su base annua. La crescita dell’economia degli Stati Uniti è stata così rivista al ribasso dal +2,7% inizialmente reso noto a +2,6%. Sempre oggi è stato annunciato che negli Stati Uniti il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 25 marzo, è aumentato a 198.000 contro attese per un dato a 195.000. Dal dato relativo al PIL è emerso inoltre che il dato PCE sull'inflazione è aumentato nel quarto trimestre del 2022 del 3,7%, in linea con la seconda lettura. Nel terzo trimestre aveva registrato un +4,8%; nel secondo trimestre un +7,3%.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,99%),(+0,85%) e(+0,57%). Il settore, con il suo -0,60%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,46%),(+1,18%),(+1,17%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,80%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,75%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Al top tra i, si posizionano(+9,03%),(+6,55%),(+2,95%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,82%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,7%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 196K unità; preced. 191K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,8%)15:45: PMI Chicago (atteso 43,6 punti; preced. 43,6 punti).