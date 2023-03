Wall Street positiva. Frena l'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per il listino USA che mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,5%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.053 punti. Sale il(+0,75%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,6%).Ildegli Stati Uniti è cresciuto nel quarto trimestre del 2022 del 2,6% su base annua. La crescita dell’economia degli Stati Uniti è stata così rivista al ribasso dal +2,7% inizialmente reso noto a +2,6%. Sempre oggi è stato annunciato che negli Stati Uniti il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno, nella settimana terminata il 25 marzo, è aumentato a 198.000 contro attese per un dato a 195.000. Dal dato relativo al PIL è emerso inoltre che le, che rappresentano il 69% dell'economia statunitense, sono aumentate dell'1%, in calo dall'1,4% e dal 2,1% in seconda e prima lettura e dal 2,3% del terzo trimestre.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,94%),(+0,87%) e(+0,74%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,61%),(+2,75%),(+2,40%) e(+2,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+12,72%),(+9,88%),(+7,61%) e(+7,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,92%.Tentenna, che cede lo 0,89%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,7%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 196K unità; preced. 191K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,8%)15:45: PMI Chicago (atteso 43,6 punti; preced. 43,6 punti).