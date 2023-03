Monnalisa, perdita si allarga a 3,25 milioni di euro nel 2022

Monnalisa

(Teleborsa) -, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconper 46,4 milioni di euro, in crescita del 6% (a tassi di cambio correnti, +5% a tassi di cambio costanti) rispetto ai 43,6 milioni di euro del 2021. L'consolidato reported si attesta a 5,8 milioni di euro a cambi correnti (6 milioni a cambi costanti), a fronte di 5,1 milioni nel 2021.Ilconsolidato ammonta a -3,25 milioni di euro, (negativo per 2,1 milioni nell'esercizio 2021), a seguito del minore impatto positivo delle differenze cambio e della gestione fiscale.Lasi attesta a 8,6 milioni di euro a debito, in linea con il 2021, mentre la Posizione Finanziaria Netta inclusiva delle passività correnti e non correnti relative all'IFRS16 ammonta a 28,9 milioni, rispetto a 29,4 milioni al 31 dicembre 2021."Inel 2022 - ha commentato l'- rafforzano le solide basi, radicate sui nostri valori ESG, per l'attuazione del nostro piano triennale di sviluppo, che affianca alle linee strategiche già perseguite anche nell'ultimo quinquennio, che includono aumento del brand equity, aumento dell'efficienza operativa, e crescita per vie interne con l'allargamento dell'offerta e gli investimenti nei canali retail, la revisione del modello di business, con l'apertura a collaborazioni e licenze selettive con altri brand facendo leva sul sistema di asset, capacità e competenze che abbiamo creato, con unicità rispetto ai nostri competitor, con l'attuazione del processo di (profonda) transformation degli ultimi anni"."Siamo pienamentedel contesto generale, macro-economico e geo-politico, nonché di quello più industry specific della moda per bambini e di alcuni mercati geografici in particolare che sono per noi sempre stati fondamentali - ha aggiunto - Non è perciò incoscienza, cecità, o superficialità, bensì chiarezza di visione e imprenditorialità che ci guideranno con determinazione nei prossimi passi di cambiamento strategico futuro, a cui guardiamo con fiducia".