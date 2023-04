Piazza Affari positiva trainata da petroliferi e banche

UniCredit

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che si muove sulla stessa lunghezza d'onda. La Borsa di Milano è trainata dai titoli petroliferi (con il rally del greggio provocato dal taglio della produzione da parte dell'OPEC+ ) e dalle banche (nel giorno in cuiavvia la prima tranche del piano di buyback).La giornata odierna segna anche ilsu Euronext Milan, dopo sette anni, di. Nel 2022 ha cambiato socio di maggioranza , trovando in Cristiano Rufini l'imprenditore che ha condotto la società all'operazione necessaria per la riammissione alle contrattazioni.Sul fronte macroeconomico, S&P Global ha comunicato chedi marzo è sceso a 47,3 punti (toccando un minimo di quattro mesi), rispetto ai 48,5 punti del mese precedente e ai 47,1 punti del consensus.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,087. Lieve aumento dell', che sale a 1.975,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 6,59%.Avanza di poco lo, che si porta a +179 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,05%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente,avanza dello 0,65%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%.continua la seduta con un guadagno suldello 0,46%, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.439 punti. In moderato rialzo il(+0,21%); leggermente negativo il(-0,4%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,34%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,27%.Buona performance per, che cresce del 3,76%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,77%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,35%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,11%.Tentenna, che cede l'1,47%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,13%.di Milano,(+7,91%),(+2,99%),(+2,92%) e(+2,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.scende dell'1,52%.