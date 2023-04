Unicredit avvia la prima tranche del programma di acquisto azioni proprie

UniCredit

Unicredit

(Teleborsa) -, in attuazione dell'autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 31 Marzo 2023, ha comunicato di aver definito le modalità attuative per l’esecuzione dellaper un ammontare massimo pari a 2.343.438.000,00 euro e per un numero di azioni non superiore a 230.000.000, pari a circa il 12% del capitale sociale.Come comunicato il 28 marzo scorso, UniCredit ha già ricevuto l’autorizzazione della BCE per il riacquisto di azioni proprie per un massimo di 3.343.438.000,00 euro, che intende eseguire in due tranche.L'Istituto bancario fa sapere che gli acquisti saranno avviati oggi, 3 aprile e che prevede si possano concludere indicativamente entro il mese di giugno 2023.Ai fini dell’esecuzione della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2022, UniCredit ha conferito incarico a BNP Paribas Exane in qualità di intermediario terzo abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza.Intanto, a Milano, si muove al rialzo, che si attesta a 17,98 euro, con un aumento del 3,25%.