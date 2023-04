Wall Street contrastata in avvio di ottava

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,55%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.113 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,43%; senza direzione l'(+0,07%).I prezzi del petrolio balzano, dopo che l, risollevando i timori per l'inflazione. Gli investitori, inoltre, attendono importanti dati che saranno pubblicati nei prossimi giorni. L'ottava prevede una serie di dati economici, tra cui il rapporto sull'occupazione di marzo, ma i mercati finanziari statunitensi saranno chiusi per il venerdì Santo che anticipa le festività pasquali.Sul fronte societario, focus sule azionidopo che le consegne del primo trimestre del produttore di auto elettriche hanno evidenziato la pressione della crescente concorrenza.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+5,09%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,19%) e(-0,54%).del Dow Jones,(+3,42%),(+2,27%),(+2,11%) e(+2,07%).Al top tra i, si posizionano(+7,50%),(+7,15%),(+6,99%) e(+6,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%.Tentenna, che cede lo 0,71%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 47,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,7 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,6%)14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 242K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -68,3 Mld $).