Redelfi cede quota maggioranza Piano Green e si concentra su Business Unit Green

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con sede operativa a Genova impegnata nella transizione green e digitale, ha ceduto, tramite la propria controllata di diritto svizzero Green Earth, una quota pari al 49,37% della società di diritto italiano Piano Green a Santagata 1907 S.p.A., già socio fondatore della stessa.Con il perfezionamento della suddetta cessione, Green Earth mantiene una partecipazione pari al 10,00% nel capitale sociale di Piano Green, mentre Santagata 1907 diviene socio di maggioranza con una partecipazione pari al 62,50%. Gli altri soci, FOS e la Dott.ssa Fabienne Moretta, mantengono le loro quote rispettivamente pari al 24,37% e al 3,13%.La cessione - spiega la società in una nota - rientra nella strategia di Redelfi di concentrarsi sulla Business Unit Green, ed in particolare sullo sviluppo di Battery Energy Storage System e sulla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili. Nonostante l’indubbia valenza ESG delle attività di Piano Green, infatti, la gestione operativa della stessa implicava un impegno economico e di risorse umane interne particolarmente significativo, a discapito dell’accelerata sulle attività che ad oggi costituiscono i principali driver del Gruppo.Il mantenimento di una quota minoritaria riflette tuttavia la convinzione circa la bontà del progetto portato avanti da Piano Green, il cui scopo è contribuire a un futuro più sostenibile e produttivo, in linea con i valori ESG condivisi da Redelfi.ha commentato: “È arrivato il momento di concentrarsi interamente sulla Business Unit Green, la cui accelerata è orgogliosamente esponenziale e richiede un impegno totalizzante da parte di tutti noi. Abbiamo a lungo riflettuto sulla cessione delle quote di Piano Green, in quanto sposiamo pienamente i valori ESG della startup e crediamo nel suo progetto; per questo motivo, abbiamo ritenuto che mantenere una quota di partecipazione - seppur minoritaria - sia di assoluta importanza per il nostro Gruppo, che condivide gli stessi principi".