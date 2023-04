Wall Street debole su occupati inferiori alle attese e dichiarazioni Fed

Conagra Brands

(Teleborsa) -, con idelle banche centrali neozelandesi e australiane - che hanno segnalato una lotta prolungata contro le pressioni sui prezzi -- oggi occupati ADP in diminuzione oltre le attese, mentre ieri un calo importante delle posizioni aperte - eda parte dei funzionari della banca centrale statunitense., presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland, ha dichiarato che quest'anno la banca dovrebbe spostare il suo tasso di riferimento sopra il 5% e mantenerlo a livelli restrittivi per un po' di tempo per reprimere l'inflazione, con il livello esatto che dipende dalla rapidità con cui si allenteranno le pressioni sui prezzi., membro del consiglio dei governatori della Fed, ha indicato che una maggiore restrizione del credito derivante dalla turbolenza sul sistema bancario potrebbe richiedere un sentiero dei tassi più contenuto rispetto a quanto atteso in precedenza.Sul fronte macro, glihanno registrato un aumento di 145 mila posti di lavoro a marzo, dopo i 261 mila del mese precedente, mentre le attese dagli analisti indicavano un aumento di 200 mila unità. Aumenta invece ilamericano nel mese di febbraio 2023. Sono tornate a diminuire lenegli Stati Uniti, nonostante una moderazione dei tassi di interesse.Tre le società che hannoprima dell'apertura del mercato,ha aumentato la guidance sull'EPS dopo un trimestre in crescita, mentreha abbassato la guidance sull'EBITDA dopo un inaspettato aumento dei costi.Tra gli altri annunci,ha annunciato chein un'unica organizzazione e un aumento del dividendo annuale.Per quanto riguarda lebeneficia dell'upgrade di Societe Generale a Hold da Sell,accusa il downgrade di Northcoast Research a Sell da Neutral,soffre il downgrade di Bank of America a Underperform da Neutral.Sosta intorno alla parità la, con ilche si attesta a 33.458 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.094 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,45%); sui livelli della vigilia l'(-0,13%).