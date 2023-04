Seco e 7-Industries, closing della prima tranche dell'aumento di capitale

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha comunicato di aver concluso con successo ilda parte di 7-Industries, operazione annunciata lo scorso 3 aprile 2023 Il closing della prima tranche dell'operazione prevede l'aumento del capitale di Seco per, comprensivi di sovrapprezzo, a fronte dell'emissione di 11.998.179 azioni ordinarie. Inoltre, 7-Industries ha acquistato da DSA S.r.l., HSE S.r.l. e HCS S.r.l., rispettivamente, 355.366, 355.366 e 355.366 azioni ordinarie. Per effetto di queste operazioni, la partecipazione di 7-Industries nel capitale sociale di Seco è pari alLa sottoscrizione della, avente ad oggetto ulteriori 1.861.097 azioni ordinarie, resta condizionata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Al perfezionamento di tale ultima operazione, 7-Industries deterrà una partecipazione pari all'11,25% del capitale sociale post-diluizione.