Mercato americano poco mosso in attesa dell'inflazione

JP Morgan

Citi

Wells Fargo

Bank of America

CarMax

Moderna

Newmont

Glencore

KKR

Brookfield

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni industriali

informatica

Caterpillar

Dow

United Health

3M

Microsoft

Salesforce,

Cisco Systems

Apple

Lucid Group

Align Technology

MercadoLibre

Diamondback Energy

Moderna

Amazon

Datadog

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -prima del rilascio die dell'inizio della stagione delle: venerdì sarà il turno di, mentre martedì 18 riporterà, con le altre a seguire. Negli Stati Uniti, oggi non ci sono dati in agenda. Questa settimana avrà due eventi cruciali:(rilasciata domani e con possibili effetti sulle prossime mosse della Federal Reserve) e i verbali dell'ultima riunione del FOMC.Intanto, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha affermato che la previsione di base sulprevede un, prima di stabilizzarsi al 3,0% nel 2024. Inoltre, prevede che le economie avanzate vedranno un rallentamento della crescita particolarmente pronunciato, dal 2,7% nel 2022 all'1,3% nel 2023.Sul fronte delleha registrato un utile trimestre in calo ma sopra le attese, mentre altri annunci societari rilevanti sono che il vaccino antinfluenzale di in ritardo per mancanza di casi nella sperimentazione.Giornata densa di novità in quanto all'ha aumentato la sua proposta di prezzo nella sua offerta per l'acquisizione dell'australiana Newcrest Mining;ha presentato una nuova proposta per acquisire Teck Resources;ha acquistato una partecipazione nella società di comunicazione FGS Global;ha acquisito la francese Data4 dall'asset manager AXA IM.Ilsta mettendo a segno un +0,47%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.117 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,5%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,07%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,29%),(+1,12%) e(+0,93%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,77%.Tra i(+2,80%),(+1,34%),(+1,22%) e(+1,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,18%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,47%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.Al top tra i, si posizionano(+6,36%),(+2,55%),(+2,11%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,88%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,68%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,29%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,33 Mln barili; preced. -3,74 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 228K unità).