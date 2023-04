Piazza Affari maglia rosa in Europa dopo il ponte pasquale

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, il morale degli investitori nella zona euro è migliorato ad aprile dopo un calo inaspettato a marzo, secondo l'indice Sentix, mentre le vendite al dettaglio dell'Eurozona sono tornate a diminuire a febbraio.Dalla(BCE),(Olanda) pensa che a maggio la scelta sarà fra un rialzo di mezzo punto o uno di un quarto di punto, e ritiene certo che i tassi debbano salire ancora;(Spagna) ha detto che se a maggio lo scenario previsionale di marzo sarà ancora valido, i tassi saranno aumentati ancora (una dichiarazione simile a quelle precedenti di Lane).Oggi il(FMI) ha ridotto leggermente le previsioni di crescita globale per il 2023 e avvertito che un eventuale serio ritorno delle turbolenze finanziarie potrebbe ridurre la produzione a livelli quasi recessivi. Per quanto riguarda l'Italia, la previsione sulla crescita di quest'anno è stata alzata a 0,7%, dallo 0,6% ipotizzato in gennaio, mentre quella per il prossimo è stata ridotta a 0,8% rispetto a 0,9%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,091. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,66%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,01%.Avanza di poco lo, che si porta a +182 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,09%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,89%.Segno più per il, con ilin aumento dell'1,15%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.713 punti. Guadagni frazionali per il(+0,54%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,57%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,33%),(+3,32%, Berenberg ha alzato il prezzo obiettivo a 2 euro da 1,45 precedente),(+3,09%) e(+2,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,93%. Tentenna, che cede lo 0,72%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%.di Milano,(+4,53%, dopo l'accordo per l'ingresso nel gruppo Simpson Marine),(+3,02%),(+2,97%) e(+2,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,33%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%.