Hermes, Standard Ethics alza il rating di sostenibilità

(Teleborsa) -haa "E+" dal precedente "E". Si tratta del quarto notch su nove (cioè nella fascia "Not Fully Sustainable") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Hermès International disegna, produce e commercializza. Gestisce una catena di boutique per la vendita di articoli in pelle, sciarpe, abiti, profumi, orologeria, scarpe, guanti e cappelli.In considerazione dell'influenza di un forte azionista di controllo la cui presenza è significativa anche negli organi apicali e rafforzata da un sistema di voto maggiorato, "ogni implementazione volta adapicali e laè benvenuta", afferma Standard Ethics. È "apprezzata la parità di genere raggiunta all'interno del Supervisory Board", viene sottolineato.La società francese ha progressivamente allineato le sue politiche di Sostenibilità alle indicazioni internazionali di ONU, OCSE e UE adottando policy e definendo obbiettivi condivisi su scala globale, soprattutto di natura ambientale. Laè in linea con le buone pratiche dell'industria della moda.Come per tutte le società del settore, ilè centrale nel percorso verso la Sostenibilità ed in questo caso Hermes International "appare privilegiare una struttura nazionale a beneficio delle comunità locali".