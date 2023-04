Piazza Affari positiva in un'Europa cauta, occhi a dati USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari, con gli investitori che guardano a. Oggi vengono infatti pubblicati i dati sull'inflazione statunitense di marzo e i verbali dell'ultima riunione del FOMC, con entrambe le informazioni che potrebbero modificare le aspettative del mercato sulle prossime mosse della Fed.. Ieri il Fondo monetario internazionale (FMI) ha detto di vedere una crescita dell'area euro di 0,8% nel 2023 e 1,4% nel 2024 (meno ottimistiche le stime per l'Italia, a 0,7% e 0,8% rispettivamente). Stamattina la Banca d'Italia ha comunicato che i depositi del settore privato sono diminuiti su base annua del 2,4% a febbraio, dopo il calo di 1,8% in gennaio, mentre i finanziamenti alle famiglie sono cresciuti dello 2,5% da 3% del mese precedente.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,093. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 81,36 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +181 punti base, con ilche si posiziona al 4,08%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,55%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%.Ilmostra un guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,53%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 29.844 punti.Poco sotto la parità il(-0,2%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,33%.di Piazza Affari,avanza del 2,46%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,45%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,33%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,00%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,30%),(+2,01%),(+1,58%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,62%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,62%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,57%.