Borse UE in ordine sparso dopo dati USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'dopo il dato sull'inflazione, pubblicato la vigilia, che vede la conferma del rallentamento dai prezzi alla produzione. I sussidi alla disoccupazione, invece, reiterano le difficoltà del mercato del lavoro, mostrando una salita sui massimi da metà gennaio. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime delle banche centrali. La Fed, nelle sue minute, ha parlato di una possibile lieve recessione nel 2023.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,59%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,32%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,15%.piatta, che tiene la parità, composta, che cresce di un modesto +0,24%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,13%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.626 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 29.829 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,45%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,21%.In luce, con un ampio progresso del 2,50%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,09%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,92%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.del FTSE MidCap,(+3,21%),(+2,98%),(+2,86%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,40%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,00%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,4%; preced. 8,7%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -3,7%; preced. -3,2%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,5%).