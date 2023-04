Wall Street cauta dopo dati USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza contrastata per la borsa di Wall Street che, dopo il dato sull'inflazione, pubblicato la vigilia, vede la conferma del rallentamento dai prezzi alla produzione . I sussidi alla disoccupazione, invece, reiterano le difficoltà del mercato del lavoro, mostrando una salita sui massimi da metà gennaio. L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime delle banche centrali. La Fed, nelle sue minute, ha parlato di una possibile lieve recessione nel 2023.Sulle prime rilevazioni, sosta intorno alla parità ilche si attesta a 33.657 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.104 punti. Sale il(+0,82%); come pure, leggermente positivo l'(+0,47%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,33%),(+0,68%) e(+0,61%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,45%) e(-0,45%).Tra i(+1,25%),(+1,12%),(+0,88%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Resta vicino alla parità(-1,57%).Piatta, che tiene la parità.Tra idel Nasdaq 100,(+3,96%),(+3,07%),(+2,19%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,65%.In apnea, che arretra del 5,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,25%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 232K unità; preced. 228K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 3%; preced. 4,9%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%).