Piazza Affari maglia rosa in Europa dopo conti banche USA

JPMorgan Chase

Citigroup

Wells Fargo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Fineco

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

Hera

Snam

Terna

DiaSorin

Intercos

Brunello Cucinelli

Credem

Ferragamo

IREN

Saras

SOL

Webuild

(Teleborsa) -, risultando lagrazie alnei principali indici. Gli istituti italiani beneficiano del forte avvio della stagione delle trimestrali bancarie statunitensi, con(utile primo trimestre sale del 52% ),(utile primo trimestre sale del 7% ) e(utile primo trimestre sale del 32% ) che hanno battuto le stime degli analisti grazie soprattutto all'aumento dei tassi di interesse, segnalando la resilienza del settore dopo la crisi che ha interessato diverse banche regionali a marzo.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. Crollo dell'(-2,06%), che ha toccato 1.998 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +1,01%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +181 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,21%.composta, che cresce di un modesto +0,5%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,52%.Segno più per il, con ilin aumento dello 0,90%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura precedente. In moderato rialzo il(+0,33%); consolida i livelli della vigilia il(+0,09%).di Milano, troviamo(+4,67%),(+4,52%),(+3,37%) e(+3,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,82%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,19%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,57%),(+2,94%),(+2,50%) e(+2,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,93%.scende del 2,38%. Calo deciso per, che segna un -2,24%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,17%.