Redelfi, accordo di finanziamento per 5 milioni con Anthilia Capital Partners

Redelfi

(Teleborsa) -, management company a capo dell’omonimo Gruppo con sede operativa a Genova, impegnata nella transizione green e digitale e eSGR, comunicano di aver sottoscritto un, che sarà erogato integralmente attraverso i fondi Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund,- comunicato al mercato in data 2 novembre 2022 - ed in particolare allo sviluppo della Business Unit Green del Gruppo Redelfi.Redelfi attualmente opera nel mercato USA attraverso partnership strategiche locali e prevede la realizzazione di una pipeline BESS di una potenza pari a 1,4GW entro il 2027. Questo mercato ha un forte potenziale di crescita, presentandosi ancora oggi in una fase embrionale. Il prossimo obiettivo di Redelfi sarà quello di penetrare il mercato italiano, anch’esso in una fase iniziale, creando ulteriori partnership.Nel dettaglio, il finanziamento sottoscritto integralmente dai fondi Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund, è pari a Euro 5 milioni, con scadenza a dicembre 2027 e rimborso amortizing, mediante il versamento di rate semestrali a quota capitale costante, a seguito di un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi a partire dalla data di erogazione.Nell’ambito dell’operazione l’Emittente è stata assistita da IR TOP Consulting in qualità di advisor dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati dall’Avv. Pietro Paolo D’Ippolito dello studio DLA Piper.L’operazione si configura come significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto supera la soglia del 25%, con riferimento all’indice di rilevanza del controvalore.