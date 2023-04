Wells Fargo, utile primo trimestre sale del 32% grazie a balzo NII

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha registrato undi 4,99 miliardi di dollari, o 1,23 dollari per azione, nel primo trimestre del 2023, rispetto ai 3,79 miliardi di dollari, o 91 centesimi per azione, di un anno fa (+32%). Isono aumentati del 17% a 20,73 miliardi di dollari. Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,13 dollari su ricavi di 20,08 miliardi di dollari.Ilè aumentato del 45% a 13,34 miliardi di dollari, principalmente a causa dell'impatto di tassi di interesse più elevati, saldi di prestiti più elevati e minore ammortamento del premio per titoli garantiti da ipoteca, parzialmente compensati da minori saldi di deposito.Ilè diminuito del 13%, trainato - tra le altre cose - dai risultati inferiori nelle attività di venture capital e private equity, minori commissioni basate sugli asset in Wealth and Investment Management, parzialmente compensate dal miglioramento dei risultati nel nostro business MarketsLa banca ha1,21 miliardi di dollari nel trimestre per coprire potenziali perdite su prestiti, rispetto a un rilascio di 787 milioni un anno prima. L'accantonamento per perdite su crediti include un aumento di 643 milioni di dollari dell'accantonamento per perdite su crediti che riflette un aumento dei prestiti per immobili commerciali, principalmente prestiti per uffici, nonché un aumento per prestiti con carte di credito e auto."Abbiamonel primo trimestre, inclusa la crescita dei ricavi sia dal quarto trimestre che da un anno fa, e abbiamo continuato a fare progressi nelle nostre iniziative di efficienza - ha commentato il- Le insolvenze e gli addebiti netti hanno continuato ad aumentare lentamente, come previsto. Il nostro coefficiente CET1, che era già forte, è aumentato e abbiamo ripreso il nostro programma di buyback, riacquistando 4 miliardi di azioni ordinarie".