Mercati asiatici misti. Dati macro indicano ripresa cinese irregolare

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con performance leggermente positive sui listini cinesi dopo la pubblicazione di diversi dati macroeconomici significativi . Il PIL della Cina ha registrato una crescita superiore alle attese nel primo trimestre del 2023, grazie alla spinta dei consumi. Tuttavia, lo slancio è stato controbilanciato da alcuni dati deludenti, inclusi gli investimenti immobiliari e la produzione industriale. Lo stesso Bureau of Statistics ha affermato che "".Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,49%, consolidando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il 7 di questo mese, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,15%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positiva anche, che segna un +0,23%.In rosso(-0,73%); con analoga direzione, poco sotto la parità(-0,37%).Consolida i livelli della vigilia(-0,16%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,40%, dopo che i verbali della riunione di aprile dellahanno mostrato che la banca potrebbe ancora aumentare ulteriormente i tassi, nonostante l'annuncio di una pausa all'inizio di questo mese.Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%.Il rendimento dell'tratta 0,48%, mentre il rendimento delè pari 2,84%.