Positiva la Borsa di Milano con le banche

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista ilcon l'attenzione degli investitori rivolta ai conti trimestrali di alcuni colossi statunitensi. In particolare, Goldman Sachs ha registrato un utile in calo nel primo trimestre 2023 a causa delle continue difficoltà dell'investment banking (meno M&A e Debt underwriting), mentre Bank of America ha visto il suo utile crescere del 15% grazie all'aumento dei tassi.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.009,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,81%.Lieve calo dello, che scende a +178 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,21%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,59%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,47%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,69%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.092 punti.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,63%.Svettache segna un importante progresso del 4,08%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,27%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,22%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,33%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+4,30%),(+3,95%),(+2,19%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,89%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Tra i dati04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,5%; preced. 5,6%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 0,6%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4%; preced. 2,4%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 7,4%; preced. 3,5%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 10,2K unità; preced. -18,8K unità).