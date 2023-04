Andrea Russo nominato Head of Equity Sales di Alantra Italia

Alantra

Goldman Sachs

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, società spagnola di investment banking e asset management rivolta al mid market, rafforza la sua presenza in Italia con la. Russo arriva da Banca Akros, dove era Managing Director in Equity Sales con un focus sulle società italiane a piccola e media capitalizzazione.Russo hanei mercati globali presso importanti società di investment banking. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera nella City di Londra lavorando per, dove è stato Head of the US equities sales team in Europa.Attualmente, il(che è presente nel paese dal 2010) è composto danelle sue attività di Investment Banking e Asset Management.