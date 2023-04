MFE, utile 2022 cala a 216,9 milioni. Dividendo di 0,05 euro

MFE A

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che ora scambia con azioni) ha chiuso il 2022 conconsolidati pari a 2.801,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 2.914,3 milioni del 2021. Il Risultato operativo () ha raggiunto i 280,1 milioni di euro, rispetto ai 418,0 milioni del 2021. L'è stato positivo per 216,9 milioni di euro (374,1 milioni nel 2021), rispetto ai 190,3 milioni del 2019 pre-Covid (+14%). L'ha raggiunto i 247,5 milioni di euro.Laal 31/12/2022 era pari a - 873,3 milioni di euro, stazionaria rispetto ai -869,2 milioni del 31 dicembre 2021. La Generazione di cassa caratteristica () è stata positiva per 366,2 milioni di euro, (507,3 milioni nel 2021)."Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto nel 2022 da tutte le aree del Gruppo - ha commentato il- Un impegno che ha permesso di conseguire un, soprattutto alla luce dell’andamento difficoltoso dell’economia registrato nel corso dell’anno a causa delle condizioni geopolitiche estremamente negative a livello internazionale. Ma abbiamo agito velocemente per rimodulare tutta l’attività editoriale e commerciale del Gruppo, determinando anche una sensibile riduzione dei costi"."MFE èche, senza alcun effetto sugli organici, hanno portato a conseguire un utile importante - ha aggiunto - Senza rinunciare a finanziare lo sviluppo: con il cash flow generato abbiamo sostenuto l'Opas su Mediaset España, il progetto di acquisto azioni proprie e la crescita della quota in".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, prevista per il 7 giugno 2023, la distribuzione di unlordo, relativo all'esercizio 2022, pari a. Si prevede che il pagamento del dividendo (con stacco cedola numero 2 per le azioni ordinarie di categoria A e numero 3 per le azioni ordinarie di categoria B) possa avvenire il 26 luglio 2023 (con stacco cedola ex date il 24 luglio 2023 e record date il 25 luglio 2026).L'è conseguire su base annua (anche in un contesto pubblicitario sostanzialmente stazionario rispetto al 2022) un Risultato operativo, un Risultato netto e una generazione di cassa (Free Cash Flow) consolidati positivi. Nel corso del secondo trimestre è previsto il perfezionamento del progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset Espana in MFE deliberato dalle rispettive assemblee in data 15 marzo 2023.All'assemblea sarà chiesto, tra le altre cose, di votare ildi categoria A e B, secondo un rapporto di 1:5 e la conseguente riduzione del valore nominale delle stesse, rispettivamente a 0,06 euro e 0,60 euro.