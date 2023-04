Milano schiva le vendite, soffrono TIM e Saipem

TIM

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite, con gli investitori che. Sul fronte della politica monetaria, Philip Lane (BCE) ha detto che - portando i tassi d'interesse a un livello sufficientemente restrittivo e favorendo un periodo di crescita inferiore al trend attraverso lo smorzamento della domanda - si potrà essere sicuri che "la fase prolungata di inflazione al di sopra del target non si consolidi".Per quanto riguarda i dati macro, preoccupa, dopo che a marzo è scesa meno del previsto al 10,1% (rispetto al 10,4% di febbraio). Confermata , invece, un'inflazione in aumento del 6,9% su base tendenziale nell'Eurozona a marzo 2023.A Piazza Affari spicca ladi, con il mercato che è rimasto deluso dei ritocchi minimi per lada parte di CDP-Macquarie e da KKR.su, che ieri sera ha comunicato di considerare un progetto di v, finalizzato alla definizione di una potenziale partnership con un primario operatore di mercato. Inoltre, Fabrizio Palenzona - nuovo presidente della Fondazione CRT - ha detto che ladella banca conha ancora una valenza strategica.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.970,7 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,73%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 79,15 dollari per barile, in netto calo del 2,11%.Aumenta di poco lo, che si porta a +179 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,26%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,21%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.904 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.097 punti. Poco sotto la parità il(-0,26%); sulla stessa linea, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,54%.di Milano, troviamo(+2,51%),(+1,59%),(+1,34%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,02%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,05% (nonostanteabbia rinnovato il contratto da 280 di milioni per la nave da perforazione Santorini e nel giorno in cui il CdA approva i risultati trimestrali). Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,54%.del FTSE MidCap,(+6,68%),(+1,95%),(+1,71%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,45% (nonostante il balzo dei ricavi del 34,7% nel primo trimestre). Vendite su, che registra un ribasso del 2,30%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,16%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,90%.