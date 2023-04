INWIT, Galli: "Vediamo opportunità di investimento e remunerazione azionisti"

INWIT

(Teleborsa) -potrà valutareentro i l 2026. Lo ha assicurato il Direttore generale della tower company italiana,, in una intervista a Il Sole 24 Ore, a margine della presentazione delche prevede un'accelerazione degliper la realizzazione di nuovi siti, l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti e lo sviluppo delle micro-antenne (DAS)."C'è sicuramente un positivo interesse da parte del mercato verso gli asset delle torri", ha affermato il manager, aggiungendoIl gruppo - ha spiegato Galli - resta focalizzato "nelin quanto ci sarà bisogno dell'installazione di oltrenei prossimi anni. A proposito del rapporto fra torri tradizionali (macro-grid) e micro-antenne (DAS e small cells) ha detto che queste ultime "si dovranno integrare in modo efficace con le torri, che sono sempre più al centro dell'ecosistema digitale". grazie alle loro caratteristiche che condivisione e distribuzione.Il Dg di INWIT ha confermato che le, in ogni settore, ed ha ribadito che "una buona parte degli investimenti previsti dal nuovo piano industriale sono indirizzati proprio al forte sviluppo delle micro-coperture dedicate indoor con sistemi Das".Galli ha parlato anche del, che sono 100 volte inferiori ai limiti raccomandati dall'UE ed adottati da altri Paesi europei. Un problema - ha il manager - che, le quali "integrano ma non sostituiscono il segnale radiomobile delle torri di trasmissione" e andrà quindi risolto con "buon senso", attraverso l, in modo da garantire una "maggiore competitività ed efficienza dell'industria".A proposito del, il manager ha affermato che rappresentae consentirà di "ridurre il digital divide", maper rispettare i target fissati". La copertura in 5G delle aree più remote del Paese, aggiudicata a INWIT con TIM e Vodafone, sta "procedendo velocemente, in linea con i programmi previsti", e così il progetto portato avanti con Open Fiber per la copertura in FWA di 600 comuni, che procede "in maniera spedita".