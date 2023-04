Iniziative Bresciane, upgrade a Buy da Intesa con limatura TP

Intesa Sanpaolo

Iniziative Bresciane

(Teleborsa) -ha migliorato a(da Hold) il giudizio su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, limando ilper azione (da 17,5 euro). L'upside potenziale è di circa il 19%.Gli analisti sottolineano che ladel 38% su base annua a 95 GWh nel 2022 (vs. 154,1 GWh nel 2021), a causa della straordinaria diminuzione delle precipitazioni durante l'anno, in linea con le dinamiche complessive del mercato idroelettrico italiano.Dopo un periodo di pausa (la capacità installata è rimasta invariata con un portafoglio di 44 impianti nell'anno), il management si sta attivando per(da inizio anno sono entrati in esercizio 2 nuovi impianti in Toscana)."Sebbene assumiamo unasui ricavi e sull'EBITDA 2023-24 (in media -11% e -16%), la nostra valutazione indica ancora un valore a lungo termine nel titolo", si legge nella ricerca.