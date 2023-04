Piazza Affari in rialzo, brillano Recordati e Banco BPM

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Recordati

Banco BPM

Nexi

Amplifon

Telecom Italia

CNH Industrial

Unipol

Leonardo

OVS

MARR

Brunello Cucinelli

Ariston Holding

Ferragamo

Juventus

Maire Tecnimont

Antares Vision

(Teleborsa) -, dopo che ripresa economica della zona euro è accelerata inaspettatamente ad aprile grazie all'aumento della domanda nel settore dei servizi, secondo gli indici PMI di S&P Global pubblicati questa mattina . Gli investitori attendono comunque maggiori indicazioni sulla salute dell'economia e dei consumatori dalle, quando in Europa cominceranno anche a uscire i risultati le principali società del settore bancario ed energetico.Nella giornata odierna sono anche arrivate alcune. Il vicepresidente della Banca centrale europeaha detto che è improbabile che la BCE torni a fornire indicazioni sulle sue prossime mosse, data l'incertezza delle prospettive., Governatore della Banca d'Italia, non ha escluso un aumento dei tassi, ma ha sottolineato che "dobbiamo essere prudenti, cauti e pazienti".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,098. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.976,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 77,91 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +186 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,35%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,54%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,51%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,43% a 27.746 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.928 punti. In frazionale progresso il(+0,53%); pressoché invariato il(+0,17%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+5,44%, dopo il balzo dei ricavi nel primo trimestre). Ottima performance per, che registra un progresso del 4,28% (dopo un'intervista dell'AD sulle prospettive future e indiscrezioni sui movimenti di Francesco Gaetano Caltagirone nel capitale). Ben impostata, che mostra un incremento del 2,66%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -4,30% (sulle nuove tensioni attorno alla governance, dopo che l'assemblea ha respinto la politica di remunerazione). Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,35%. Piccola perdita per, che chiude con un -1,02%. Tentenna, che cede lo 0,92%.di Milano,(+5,90%),(+3,43%),(+3,05%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,93% (dopo i deboli risultati sulle vendite del primo trimestre). Lettera su, che registra un importante calo del 4,37%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,22%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,12%.