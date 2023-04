Recordati, ricavi balzano 31,5% nel 1° trim. Soci approvano dividendo

Recordati

(Teleborsa) - L'di, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha approvato ile la distribuzione di undi 1,15 euro per ciascuna azione (+4,5% vs 2021), di cui 0,55 euro già pagato nel mese di novembre 2022. Il saldo di 0,60 euro sarà distribuito il 22 maggio 2023 (a fronte della presentazione della cedola n. 31) (con pagamento il 24 maggio 2023 e record date il 23 maggio 2023).I soci hanno anche: approvato la Politica in materia diper il 2023 e preso atto favorevolmente dei compensi per l'esercizio 2022; approvato l'adozione di un nuovo piano dia lungo termine per il triennio 2023-2025 denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" e revocato il "Piano di Stock Options 2021-2023" per l'assegnazione di stock option in programma per il 2023; rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione diRecordati ha contestualmente diffuso idel, che sono stati pari a 551,4 milioni, in aumento del 31,5% rispetto al primo trimestre del 2022 (+21,0% a perimetro omogeneo e a cambi costanti), trainati dalla forte crescita in entrambe le business unit e dalla ben riuscita integrazione di Eusa."Questo ottimo risultato - si legge in una nota - è dovuto anche a una: anticipazione delle scorte nei canali distributivi in Russia e in Turchia, anticipo di tempistica degli ordini ai distributori internazionali, e risultati molto positivi per i prodotti legati alle patologie influenzali stagionali, superiori ai livelli pre-pandemici".