SLB, utile balza dell'80% nel primo trimestre e supera le attese

SLB

(Teleborsa) -, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha registrato undi 7,7 miliardi di dollari nel, in aumento del 30% su base annua. L'è stato di 934 milioni di dollari, in aumento dell'83% su base annua. Il flusso di cassa derivante dalle operazioni è stato di 330 milioni di dollari.L'EPS è stato di 0,65 dollari, in aumento dell'81% su base annua, mentre l'è stato di 0,63 dollari, in aumento dell'85% su base annua. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,60 dollari."Sono molto soddisfatto del nostro inizio nel 2023 - ha commentato il- Abbiamo registrato una forte crescita dei ricavi anno su anno e un'espansione dei margini su una scala che infonde. Il trimestre è stato definito da forti dinamiche di attività offshore e nei più ampi bacini internazionali, in particolare nei sistemi di costruzione e produzione di pozzi".Il CEO ha sottolineato che "c'è un riconoscimento più ampio delle prospettive positive della domanda a lungo termine per petrolio e gas e del potenziale per un più forte rimbalzo della domanda nella seconda metà dell'anno". Inoltre, "lecontinuano a mantenere i prezzi delle materie prime a livelli favorevoli, fornendo agli operatorinell'esecuzione dei loro progetti".