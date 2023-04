Wall Street in stand-by tra trimestrali e incertezza Fed

Procter & Gamble

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare una serie di risultati trimestrali e dati macroeconomici per indizi sulle prospettive dei tassi di interesse. Tra le più grandi società che hannoci sono(che ha alzato la guidance sulle vendite dopo un trimestre sopra le attese),(il cui utile è balzato dell'80% nel primo trimestre e ha superato le attese) e(che ha alzato le stime sui risultati del 2023 sul miglioramento del personale).Lasarà ildel primo trimestre, con la pubblicazioni dei risultati da parte di tre delle quattro maggiori società statunitensi per valore di mercato -, Google () e- insieme aSul è migliorata oltre le attese l'attività manifatturiera e dei servizi degli Stati Uniti nel mese di aprile 2023, secondo gli indici PMI di S&P Global.Nelle scorse 24 ore, diversi funzionari della Fed hanno sostenuto la necessità di un altro rialzo dei tassi di interesse, accennando alla possibilità di una pausa in seguito.(Fed Cleveland) ha ribadito che i tassi dovranno salire al di sopra del 5%, anche se per ora è incerto quanta restrizione sarà necessaria e per quanto tempo sarà opportuno mantenerla.(Fed Atlanta) ha confermato che "ulteriore restrizione" potrebbe essere necessaria e ha sostenuto la necessità di una pausa dopo un altro aumento e(Fed Filadelfia) ha affermato che i tassi sono vicini a dove devono essere., membro del consiglio dei governatori della Fed, parlerà oggi, prima che i responsabili politici della banca centrale statunitense entrino nel cosiddetto "" fino alla prossima riunione di politica monetaria del 3 maggio, per la quale i trader si aspettano un rialzo del costo del denaro di 25 punti base.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.770 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.130 punti. Senza direzione il(+0,03%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,20%),(+0,68%) e(+0,59%). Nel listino, i settori(-1,19%),(-0,68%) e(-0,47%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+3,76%),(+1,07%),(+0,80%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%.scende dell'1,61%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,34%. Calo deciso per, che segna un -1,16%.Tra i(+3,37%),(+3,03%),(+1,82%) e(+1,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,92%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,34%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.