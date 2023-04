Debole Wall Street prima delle trimestrali tech, Tesla pesa sul Nasdaq

Alphabet

(Teleborsa) -, con gli investitori che. Durante questa settimana diffondono i dati(società madre di Google),, ma anche altre multinazionali come. Tra i, spiccano quelli di, che ha registrato unnonostante l'aumento dei prezzi che ha attuato sui suoi prodotti., sul quale pesa la performance negativa di, dopo che il produttore di veicoli elettrici ha alzato le previsioni di capex per il 2023 (prevede di spendere tra 7 miliardi e 9 miliardi di dollari quest'anno, una cifra superiore alla sua precedente previsione di 6-8 miliardi).Per quanto riguarda gli altriha siglato un accordo per cedere un farmaco adin un deal da 1 miliardo di dollari, mentreha iniziato la sua seconda ondata di licenziamenti (portando i tagli totali di posti di lavoro nelle ultime settimane a 4.000 quando questo round sarà completato).Oggi non ci sono. Tra i pochi spunti, l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è rimasto a -0,19 punti a marzo 2023.Ilsi ferma a 33.795 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.126 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,61%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,29%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,56%) e(+0,45%). Nel listino, i settori(-0,90%) e(-0,60%) sono tra i più venduti.Tra i(+1,44%),(+1,12%),(+0,82%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,01%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,88%.scende dell'1,60%.Tra i(+2,07%),(+1,58%),(+1,16%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,96%. Calo deciso per, che segna un -3,48%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,79%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,45%.