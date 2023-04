Vendite a Piazza Affari per stacco cedole. Immobile il resto dell'Europa

Enel

(Teleborsa) -, appesantita dalla distribuzione dei, mentre le altre Borse europee sono poco mosse, in attesa di conoscere le trimestrali dei colossi tecnologici statunitensi. La giornata è stata contraddistinta da pochi spunti, tra cui il fatto che ad aprile ha registrato un aumento superiore alle attese, riflettendo un'ulteriore attenuazione delle preoccupazioni delle imprese.Sulsale, dopo l'upgrade dia Buy da Sell con prezzo obiettivo a 6,5 da 4,5 euro, con il piano di riduzione del debito che contribuirà a migliorare il bilancio patrimoniale e a mantenere i dividendi. Subalza, che ha sottoscritto un nuovo accordo biennale con primario istituto di credito per il telecontrollo e la manutenzione degli asset delle sedi. Suspicca, il quale ha comunicato che a settembre verrà consegnata la prima biostampante 3D in grado di riprodurre tessuti umani.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%. L'è sostanzialmente stabile su 1.982,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,39%), raggiunge 78,95 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +186 punti base, con ilche si posiziona al 4,35%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,75%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,73%, continuando la seduta a 29.709 punti. Poco sotto la parità il(-0,5%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,39%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,29%),(+2,22%),(+2,18%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -1,96%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,86%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,82%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.del FTSE MidCap,(+2,24%),(+2,11%),(+1,84%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,34%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,76%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,02%.