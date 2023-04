Deutsche Bank, Claudio de Sanctis nel Management Board dopo uscite

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha annunciato unadopo che Christiana Riley, che sovrintende alle operazioni statunitensi della banca tedesca, ha lasciato la sua posizione per perseguire un'altra opportunità al di fuori della banca. La settimana scorsa era stata comunicata l'uscita di Karl von Rohr, presidente e responsabile del Private Bank, Asset Management e le regioni Germania ed EMEA.Il nuovo Management Board sarà composto da, rispetto alle dieci precedenti.entrerà a far parte del Management Board e assumerà laa partire dal 1° novembre 2023 (al più tardi). Negli ultimi anni è stato responsabile dell'International Private Bank (IPB), "trasformando con successo sia le unità retail che quelle di gestione patrimoniale e posizionandole per la crescita futura", si legge in una nota.Si tratta delnel Management Board., Head of Corporate Bank and Investment Bank, è infatti nel consiglio dal 2019.Tra gli altri annunci, il CFOassumerà la responsabilità della divisione Asset Management, che consiste nella quota di maggioranza di Deutsche Bank in DWS., Chief Administrative Officer (CAO), responsabile delle relazioni con le autorità di regolamentazione, nonché di Legal and Governance, Compliance e Anti-Financial Crime (AFC), assumerà inoltre la responsabilità per le Americhe.