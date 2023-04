Mercati europei in ribasso zavorrati da banche e lusso

Kering

(Teleborsa) -, anche se hanno recuperato dai minimi di seduta della mattina. A pesare sul sentiment degli investitori sono la prospettiva di, in scia a quanto annunciato oggi dalla banca centrale svedese (+50 punti base) e le rinnovateinnescate dai dati trimestrali della statunitense First Republic Bank. Oltre alle banche, sono venduti i titoli del lusso (dopo i risultati sotto le attese di) e del comparto tech (dopo i dati deludenti di).L'è in aumento (+0,7%) e raggiunge quota 1,105. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.996,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%.Sulla parità lo, che rimane a quota +188 punti base, con ilche si posiziona al 4,26%. L'obbligazionario italiano non viene quindi toccato dalla proposta presentata dalla Commissione europea sul, anche perché il testo dovrà fare un lungo iter (serve il via libera da parte di Eurogruppo, Ecofin, Consiglio poi Parlamento europeo).fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,48%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,49%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,86%.Iltermina la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,53%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 29.263 punti. Leggermente negativo il(-0,3%); come pure, in lieve ribasso il(-0,5%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,58%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,08%. Buona seduta per, che riflette un aumento dell'1,03%. Passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,03%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -6,73%. Giù, che mostra un -5,57%. In apnea, che arretra del 5,43%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,28%.di Milano,(+2,31%),(+1,82%),(+1,67%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -4,21%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,77%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,50%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,11%.