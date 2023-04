Borse europee poco mosse, a Milano soffrono STM e Tenaris

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano adi società con sede nel Vecchio Continente, nell'ambito di unper le evoluzioni sul settore delle banche regionali statunitensi e in vista della nuova tornata di riunioni delle banche centrali.Il focus è sul, conche ha registrato un utile migliore del previsto nel primo trimestre del 2023 e annuncato tagli a posti di lavoro,che ha messo a segno un aumento del 27% nell'utile nei primi tre mesi dell'anno, eche ha comunicato un utile in aumento del 39% nel primo trimestre grazie alla forte performance del Messico.A Piazza Affari spiccano idi(primo trimestre oltre le attese e prevista ulteriore crescita) e(che si aspetta diminuzioni graduali e sequenziali nel resto dell'anno per le vendite e i margini).Sul, l'Istat ha comunicato che ad aprile 2023 è aumentato sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori che l'indice composito del clima di fiducia delle imprese. Inoltre, è migliorato il commercio al dettaglio in Spagna a marzo 2023. Pressoché stabile la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di aprile 2023.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.998,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,29%.Lieve peggioramento dello, che sale a +190 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,30%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.088 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 29.246 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); in frazionale progresso il(+0,52%).di Milano, troviamo(+3,06%),(+2,92%),(+2,41%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,78%. Seduta negativa per, che scende del 4,98%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,12%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,36%.del FTSE MidCap,(+5,71%),(+4,00%),(+2,40%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,19%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,72%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,37%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,01%.