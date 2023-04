EdiliziAcrobatica, soci approvano bilancio e dividendo. Confermato il CdA

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - L'di, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il2022 e la distribuzione diper un massimale di 4.158.612,5 euro, attribuendo un dividendo unitario in contanti di 0,50 euro per azione (al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco cedola), con data stacco cedola il giorno 8 maggio 2023, record date il giorno 9 maggio 2023 e data di pagamento il giorno 10 maggio 2023.I soci hanno provveduto a nominare i componenti delper il triennio 2023-2025,, rispettivamente nelle persone di Simonetta Simoni, in qualità di presidente, Anna Marras e Riccardo Iovino, Simone Muzio e Marco Caneva, quest'ultimo in qualità di consigliere indipendente.Tra le altre cose, assemblea ha anche autorizzato l'acquisto e la successiva disposizione die attribuito la delega al CdA persociale sino al 10% del capitale sociale della società.