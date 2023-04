Elica, ricavi e margini in calo nel 1° trimestre. Solida generazione di cassa

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha registratopari a 129 milioni di euro nel, in diminuzione del 10,4% in un mercato caratterizzato da una domanda in contrazione e influenzato dalle misure di destocking attuate dai clienti OEM. La divisione, che rappresenta il 75% del fatturato totale, ha registrato una flessione del 14,2%. La divisione, che rappresenta il 25% del fatturato totale, prosegue con la crescita nelle aree "heating" e "ventilation", con un incremento del 3%.L'è stato di 12,6 milioni di euro, in linea con le aspettative rispetto ai 15 milioni di euro normalizzato dello stesso periodo dell'anno precedente, con un margine sui ricavi del 9,7% (10,4% nel 1Q 2022). Ildel Gruppo è stato di 3,9 milioni di euro, rispetto a 5,4 milioni di euro del primo trimestre 2022."Chiudiamo un primo trimestre complicato, in linea con le nostre attese in un anno- ha commentato l'- Lo abbiamo affrontato con la giusta prospettiva, che può essere solo quella di lungo periodo. Da una parte abbiamo difeso i margini in un mercato scarico di volumi e ancora contraddistinto da un'inflazione elevata, forti della flessibilità guadagnata riorganizzando il nostro footprint industriale in Europa e della nostra attenzione maniacale al controllo dei costi"."Dall'altra - ha aggiunto - abbiamo messo l'acceleratore sul percorso di trasformazione dell'azienda e mantenuto un'altra promessa: in attesa del lancio di LHOV, Elica diventa sempre più Cooking, proponendo al mercato non solo prodotti legati all'aspirazione, ma anche piani a induzione, forni e complementi accessori quali le cantinette vino. In questo contesto, la Divisione Motori continua a crescere e si sta preparando per cogliere le opportunità che arrivano dal forte sviluppo del mercato delle pompe di calore e dalla transizione energetica., ma ne usciremo ancora più forti e pronti per il futuro".Laè pari a -33 milioni di euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -14 milioni di euro e acquisto partecipazioni per 1,5 milioni di euro). Laè stata di 13 milioni di euro (+189%), in significativo aumento rispetto ai 4,5 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2022.Con riguardo alla guidance, Elica conferma. Inoltre, una solida generazione di cassa e un ottimo rapporto di leva, "garantiscono una posizione di vantaggio strategico, fondamentale per consolidare una già robusta leadership di mercato e per valutare nuove opportunità di crescita per linee esterne (M&A)".