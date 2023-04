Iren, Standard & Poor’s alza rating a "BBB"

Iren

(Teleborsa) - L'Agenzia di rating Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) ha rivisto al rialzo il rating per il merito di credito a lungo termine del Gruppoportandolo a “BBB” Outlook “Stable” dal precedente “BBB-” Outlook “Positive”. Lo stesso rating è attribuito anche al debito senior non garantito.Il miglioramento del giudizio di rating da parte degli analisti di S&P - spiega una nota - "riflette ladel Gruppo dimostrata nel corso del 2022 e l’aggiornamento del piano strategico al 2030 che prevede un significativo posizionamento nei business regolati a supporto della stabilità dei flussi di cassa futuri".L’Outlook stabile "riflette anche le aspettative degli analisti di S&P in merito all’impegno del management di Iren di mantenere l’attuale livello di rating e la propria politica finanziaria equilibrata".Dal punto di vista finanziario, il rating assegnato esprime inoltre lo stato di, con forte credibilità sul mercato dei capitali.– commenta– ottenuto grazie alla disciplina finanziaria mantenuta dal Gruppo nel realizzare l’elevato volume di investimenti, che nel 2022 è stato di circa 1.5 miliardi di euro (investimenti lordi +56% contro 2021). I positivi risultati dello scorso esercizio (EBITDA ordinario a 1.06 miliardi di euro +6,4% contro 2021), ottenuti, hanno confermato l’efficacia della strategia del Gruppo, che ha come principali obiettivi la crescita nelle energie rinnovabili, il rafforzamento della leadership nell’economia circolare e la crescita nelle attività regolate. Tali elementi sono stati espressamente apprezzati dall’agenzia di rating, insieme alla credibilità dimostrata di saperli realizzare preservando gli equilibri finanziari".