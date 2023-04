Italmobiliare, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

Italmobiliare

(Teleborsa) - L'di, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha approvato ile ladi 0,70 euro per azione, pagato a valere sull'utile d'esercizio, per complessivi 29.598.051 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il prossimo 10 maggio, con data di stacco l’8 maggio 2023 (record date 9 maggio 2023).I soci hanno, formato dae composto da: Laura Zanetti, Carlo Pesenti, Livio Strazzera, Giorgio Bonomi, Luca Minoli, Roberto Pesenti, Mirja Cartia d'Asero, Chiara Palmieri, Pietro Ruffini, Elsa Fornero, Valentina Casella (eletti dalla lista presentata da CFN Generale Fiduciaria che ha ottenuto l'85,17% dei voti sul capitale rappresentato) e da Marco Cipelletti (rappresentante della lista presentata da un gruppo di azionisti composto da investitori istituzionali che ha ottenuto il 12,37% dei voti sul capitale rappresentato).Al termine dell'asemblea si è riunito il CdA, che haLaura Zanetti Presidente, Livio Strazzera Vice Presidente e Carlo Pesenti Consigliere Delegato e Direttore Generale.Infine, sono stati istituiti, per il triennio 2023-2025: il(Chiara Palmieri – Presidente – Valentina Casella e Marco Cipelletti che hanno tutti specifiche competenze in materia finanziaria o di politiche retributive), il(composto da Mirja Cartia d'Asero – Presidente – Giorgio Bonomi e Chiara Palmieri che hanno tutti una specifica competenza in materia di gestione dei rischi), il(composto da Carlo Pesenti – Presidente – Laura Zanetti, Mirja Cartia d'Asero, Elsa Fornero, Pietro Ruffini), il(composto da Valentina Casella – Presidente – Mirja Cartia d'Asero, Elsa Fornero).