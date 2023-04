Tenaris, ricavi primo trimestre in aumento record a 4,14 miliardi di dollari

Tenaris

(Teleborsa) -, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha raggiunto un livello record dinelcon un aumento del 75% su base annua a 4,14 miliardi di dollari. Inoltre, le spedizioni hanno raggiunto il livello più alto in 15 anni. Rispetto al quarto trimestre, ha registrato un aumento delle vendite di OCTG e line pipe per progetti offshore in tutto il mondo e un picco di spedizioni per un grande progetto di pipeline in Argentina, mentre le vendite per le operazioni di shale in Nord America e Argentina sono rimaste stabili.L'è aumentato del 135% su base annua a 1,48 miliardi di dollari (conal 35,7%), mentre l'è salito del 124% a 1,13 miliardi di euro.Ilè salito fortemente a 804 milioni di dollari, mentre si sono stabilizzate le scorte e si sono ridotto i giorni di capitale circolante operativo a 124, rispetto ai 141 giorni che aveva registrato nel primo trimestre del 2022. Tenaris ha chiuso il trimestre con unadi 1.736 milioni di dollari.Dopo i nostri risultati record nel primo trimestre, la società prevede che le vendite e i margini "rimarranno a buoni livelli, ma mostreranno", si legge nella nota sui conti.Mentre le vendite nell'emisfero orientale dovrebbero consolidarsi al di sopra dei livelli del primo trimestre, le vendite nelle Americhe saranno influenzate dai prezzi più bassi e dalla marginale. Inoltre, ulteriori investimenti in progetti di gasdotti in Argentina saranno soggetti a elevati livelli di incertezza che riflettono l'attuale situazione economica e politica. D'altra parte, il flusso di cassa operativo dovrebbe continuare ad aumentare nel corso dell'anno.