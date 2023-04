Vodafone: Margherita Della Valle è il nuovo Ceo del Gruppo

Gruppo Vodafone

(Teleborsa) - Ilha annunciato la nomina diquale nuovodel Gruppo. "A nome del Consiglio, sono lieto di annunciare la nomina di Margherita a Ceo del Gruppo, al termine di una rigorosa selezione interna ed esterna", ha dichiarato il Presidente, aggiungendo "Margherita ha una solida esperienza maturata nella sua lunga carriera in Vodafone"."Negli ultimi mesi in qualità didel Gruppo, io ed il Board siamo rimasti colpiti dal suo passo e dalla risolutezza nell'aviare la necessaria. Margherita ha il mio pieno supporto e del Consiglio per i suoi progetti perVodafone, per offrire una migliore esperienza al cliente, semplificare il business ed accelerare la crescita", ha concluso., ha dichiarato, ricordando che "Vodafone ha una posizione unica in Europa e Africa e solide relazioni con clienti, reti e persone". "Per realizzare il nostro potenziale - ha affermato -. Il mio obiettivo sarà quello di migliorare l'offerta per i nostri clienti, semplificare il nostro business e crescere"Oltre ad essere nominata Group Chief Executive, Margherita Della Vallefino al giorno in cui sarà nominato il nuovo Cfo.