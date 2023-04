CIR, l'assemblea approva il bilancio e nomina il nuovo CdA

CIR

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di- Compagnie Industriali Riunite - ha approvato il bilancio dell’esercizio 2022 del gruppo che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 2.235,6 milioni, un margine operativo lordo consolidato a 295,7 milioni e un risultato netto consolidatopari a -0,2 milioni.L’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione diL’Assemblea ha altresì approvato il, destinato ad amministratori e/o dirigenti della Società e di società controllate per numero massimo di n. 5.000.000 di diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione CIR. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie della Società. Il piano ha la finalità di allineare gli interessi del management con gli obiettivi di creazione di valore per il gruppo e i suoi azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo e favorire la permanenza di coloro che ricoprono posizioni “chiave” nel gruppo.