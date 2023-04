Deutsche Bank acquista Numis per crescere nel corporate broking in UK

Deutsche Bank

Numis Corporation

(Teleborsa) -hadi, una delle principali società britanniche di corporate broking e consulenza, che assiste 166 clienti per il corporate broking, inclusi 64 società nel FTSE 350, che rappresentano quasi il 20% dell'indice.Il consiglio di amministrazione di Deutsche Bank e il consiglio di amministrazione di Numis sono convinti che l'operazione rappresenti "perdi Deutsche Bank con Numis per stabilire una forza trainante nell'investment banking del Regno Unito", con una posizione di rilievo nel corporate broking, nello strategic advisory (compreso l'M&A), equity and debt capital markets e equity research.Secondo i termini della transazione, gli azionisti di Numis avranno diritto a ricevere un totale di 350 pence per azione,Numis a. Il Consiglio di Numis intende raccomandare l'operazione all'unanimità agli azionisti. Inoltre, Deutsche Bank ha ricevuto un impegno irrevocabile dal maggiore azionista di Numis a votare a favore dell'operazione. La transazione dovrebbe essere completata durante il quarto trimestre del 2023."Abbiamo valutato come accelerare la crescita della nostra attività nel Regno Unito e, in qualità di franchising leader nel Regno Unito con una lunga storia di successo nella fornitura di un servizio clienti e di una crescita superiori, Numis rappresenta una", ha dettopresso Deutsche Bank"Esiste untra Deutsche Bank e Numis che spingerà l'attività combinata a fornire un servizio clienti eccezionale", ha aggiunto.Ipotizzando la chiusura nel quarto trimestre del 2023, Deutsche Bank prevede che lae offrirà un rendimento interessante sul capitale regolamentare. L'impatto del coefficiente CET1 alla chiusura dovrebbe essere di circa (9) punti base.