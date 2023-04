Wall Street in calo, l'inflazione rallenta meno delle attese

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

Verizon Communication

Honeywell International

Walt Disney

Microsoft

Caterpillar

Meta Platforms

Lucid Group,

Comcast Corporation

KLA-Tencor

Align Technology

Keurig Dr Pepper

Microchip Technology

Illumina

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.793 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.133 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,26%); sui livelli della vigilia l'(-0,15%).L'inflazione negli Stati Uniti ha rallentato il passo a marzo, ma risulta ancora superiore alle attese del mercato. La misura monitorata dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato PCE (personal consumption expenditures price index), è aumentata dello 0,1% rispetto al mese precedente ed è cresciuta del 4,2% rispetto a un anno prima, dopo il 5,1% di febbraio, contro attese per un +4,1%.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -1,03%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+5,07%),(+4,04%),(+3,44%) e(+3,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,93%),(+13,16%),(+10,27%) e(+7,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,38%.Seduta negativa per, che scende del 5,52%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,11%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1%)15:45: PMI Chicago (atteso 43,5 punti; preced. 43,8 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63,5 punti; preced. 62 punti).