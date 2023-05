Australia, sorpresa dalla banca centrale che alza i tassi al 3,85%

(Teleborsa) - Lacon una mossa a sorpresa ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 3,85%. Gli analisti si attendevano una pausa di riflessione, dopo che l’istituzione, nel precedente meeting di aprile, aveva lasciato i tassi invariati al 3,60%.Subito dopo l’annuncio, il dollaro australiano si è rafforzato nei confronti del dollaro americano portando il cambio a quota 0,6677.Per la banca centrale australianae non ha escluso la possibilità di alzare ancora il costo del denaro, per portare i prezzi ad un livello adeguato."L’inflazione in Australia ha superato il suo picco, ma al 7% è ancora troppo alta e ci vorrà un po’ di tempo prima che torni nella fascia obiettivo£ - ha dichiarato ilaggiungendo "data l’importanza di riportare l’inflazione all’obiettivo in tempi ragionevoli, il Consiglio ha ritenuto che un ulteriore aumento dei tassi di interesse fosse giustificato” al momento.