Equita annuncia 12 finalisti del Premio per migliore strategia mercato dei capitali

Equita

Cy4gate

Industrie De Nora

Technoprobe

A2A

Alerion Clean Power

Snam

(Teleborsa) - Sonodel "", il riconoscimento promosso dacon il patrocinio di Università Bocconi e Borsa Italiana, giunto alla sua 10° edizione.Le società candidate al Premio sono state scelte considerando le, e i finalisti sono stati selezionati tra 21 operazioni di raccolta di capitali su un totale di più di 86 operazioni chiuse nel 2022, si legge in una nota dell'investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan.sono i finalisti per la categoria "Raccolta di fondi sul".sono i finalisti per la categoria "Raccolta di fondi sul". Amco, Autostrade per l'Italia e Lottomatica sono i finalisti per la categoria "Raccolta di fondi sul".I vincitori saranno annunciati2023 in occasione dell'organizzato da Equita in collaborazione con Università Bocconi per raccontare dieci anni di ricerca sui mercati dei capitali italiani e discutere sulle lezioni apprese dal passato decennio per affrontare le sfide del futuro.