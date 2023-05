Etica SGR approva bilancio 2022: raccolta netta a 698,6 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica, ha approvato il Bilancio Integrato 2022. L'utile lordo ha raggiunto 13,94 milioni di euro e l'9,64 milioni di euro. Il risultato positivo è dovuto alla crescita del, che si è attestato a 26,7 milioni di euro, principalmente grazie all'incremento delle(109,4 milioni di euro). Ai soci sarà distribuito un dividendo complessivo di 7,69 milioni di euro (17,10 euro per azione).Nel 2022 ladei fondi del Sistema Etica è stata di 698,6 milioni di euro, mentre ilsi attesta a 6,97 miliardi di euro. Nell'anno si registra anche una crescita del numero diche, a fine 2022, sale oltre 467 mila (+12% rispetto al 2021)."Siamoraggiunti e guardiamo al futuro con fiducia - dichiara il- Sono oltre 460.000 i clienti che hanno deciso di investire nei fondi di Etica SGR. Si tratta di numeri importanti, che rappresentano un segnale della crescente consapevolezza da parte dei risparmiatori dell’urgenza di investire in modo sostenibile per gli impatti delle proprie scelte finanziarie sulla società e sull'ambiente".