Fondazione MPS, utile di 9,1 milioni di euro nel 2022

(Teleborsa) - La Deputazione Generale dellaha approvato all'unanimità il, che presenta undi 9,1 milioni di euro. La fondazione bancaria parla di "un risultato estremamente positivo, caratterizzato soprattutto dal buon andamento della gestione corrente in un periodo molto difficile di elevata volatilità dei mercati finanziari".Ilsi attesta a circa 569,1 milioni di euro, in aumento di 5,3 milioni di euro sul 2021 (+1%). Da fine 2017 al 2022 il patrimonio netto è aumentato complessivamente di 134,8 milioni di euro (+31%). L'è pari a 623,3 milioni di euro, pari all‘88,3% dell'attivo totale.Fondazione MPS sottolinea come nel corso dell'esercizio 2022 sia stato "ulteriormente sviluppato l'intenso percorso di, già avviato a partire dai primi mesi del 2019, volto a definire un, in grado di generare flussi finanziari annuali e, per quanto possibile, costanti nel tempo, nell'ottica di stabilizzare la redditività del patrimonio". In tale ambito, "l'elevato ammontare di risorse investite in strumenti liquidi e liquidabili determina una situazione di evidente equilibrio finanziario da parte della Fondazione", viene evidenziato.Per quanto concerne i ricavi, si registranopari a 13,1 milioni di euro (in diminuzione sul 2021 quando erano pari a 187,49 milioni di euro, soprattutto in virtù degli ingenti proventi derivanti dalla conclusione delle controversie legali pari a circa 174 milioni di euro). Isono pari a circa 11 milioni di euro.Sono statecomplessive per oltre 17,12 milioni di euro (+39% rispetto ai 12,3 milioni di euro del 2021 e quadruplicate rispetto ai 4,4 milioni di euro del 2019).