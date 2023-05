Pioggia di vendite a Wall Street in attesa della Fed

First Republic Bank

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori incentrata sulladi questa settimana e sulle trimestrali delle multinazionali a stelle e strisce. Continua intanto la pressione sul, nonostante il salvataggio dida parte die conche si sta preparando a un nuovo round di tagli di posti di lavoro, poiché i timori di recessione ritardano un rimbalzo nei deal.La riunione del FOMC dovrebbe concludersi con une l'. Ieri, il segretario del Tesoro Yellen ha detto che il Tesoro potrebbe terminare le misure straordinarie per la gestione del debito a partire dal 1° giugno in assenza di un accordo sulSul sono aumentate meno delle attese gli ordini all'industria statunitensi, mentre il numero di offerte di lavoro è diminuito oltre le previsioni.Tra leci sono quelle di(conti oltre le attese e redditività in miglioramento),(guidance migliorata dopo primo trimestre oltre le attese ),(primo trimestre oltre le attese nonostante calo contributo COVID-19),(ChatGPT impatta sulla crescita degli utenti).Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,47% sul; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 4.105 punti, in netto calo dell'1,51%. In discesa il(-1,06%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,34%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei(-4,91%),(-2,85%) e(-1,79%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,93%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,24%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,22%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,46%.Tra i(+3,53%),(+3,06%),(+0,94%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,50%. In perdita, che scende del 6,02%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,78 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 5,52%.