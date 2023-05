Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.052 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.168 punti.Pressoché invariato il(-0,11%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(-0,05%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,59%) e(+0,55%). Nel listino, i settori(-1,26%) e(-1,06%) sono stati tra i più venduti.Altra i(+2,14%),(+0,95%),(+0,75%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,82%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,41%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.Tra i(+4,18%),(+3,27%),(+2,26%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,81%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,12%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,94%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. -0,7%)14:15: Occupati ADP (atteso 143K unità; preced. 145K unità)15:45: PMI composito (atteso 53,5 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,7 punti; preced. 52,6 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,49 Mln barili; preced. -5,05 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 89,7K unità).